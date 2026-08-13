（沙亚南综合讯）马来西亚雪兰莪州沙亚南高庭裁定，去年在校园内刺杀16岁学姐的少年嫌犯谋杀罪表面罪名成立，须出庭自辩。被告在庭上致歉，代表律师则以他精神失常抗辩。

这起震惊马国的命案去年10月发生在雪州白沙罗万达镇中学。事发时被告14岁，他在学校的女厕内连刺受害者多刀，导致她当场身亡。

雪州沙亚南高庭星期四（8月13日）裁定，现年15岁的被告表罪成立，案件进入辩方自辩和举证阶段。

被告的代表律师冯吉祥在休庭时告诉记者，由于被告未成年，因此没有坐在被告栏内，而是站在被告栏旁，向承审法官阿德林阿都马吉念出简短陈述。被告对案发时发生的一切，以及事件导致学姐死亡感到抱歉。

被告完成陈述后，冯吉祥开始开案陈词，表明将根据《刑事法典》第84条文，以精神失常作为抗辩依据。此条文规定，一个精神不健全者，在不能辨识自己的行为是否违法时的所作所为，并不构成犯罪。

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辩方传召了霹雳州乌鲁近打幸福医院（精神病院）院长伊恩洛安东尼，以精神科专家证人身份供证。此案发生后，伊恩洛安东尼负责为被告进行精神评估，并完成书面报告。法庭已接纳这份报告。

冯吉祥说，根据诊断，被告五年来都患有精神疾病。

伊恩洛安东尼证供时，向法庭解释一些精神医学术语，并通过例子说明这些症状如何产生。

冯吉祥说，证人所述的症状，案发时都出现在被告身上。“医生还说，这名青少年曾多次出现幻觉。由于没有接受治疗，病情逐渐显现并加重。”

根据控状，被告被控在2025年10月14日上午9时20分至9时35分，在八打灵再也白沙罗万达镇国中四校底楼的二号厕所，杀害16岁女学生叶芯嫙，抵触《刑事法典》的谋杀条文。

根据一般情况，谋杀案被告若罪成，将面对死刑，或至少30年、最长40年监禁，以及至少12下鞭笞。但根据马国儿童法令，法庭不得宣判或记录未满18岁的少年犯死刑，而应交由国家元首、州统治者或州元首决定监禁期限。儿童法令也规定，不得对少年犯实施鞭刑。

换言之，此案被告若被判谋杀罪成，面对的刑罚只有监禁。