（笨珍综合讯）马来西亚疑有不法分子把新加坡建筑废料非法运入柔佛州笨珍倾倒，影响当地的环境卫生与安全，被居民举报。柔佛州政府接获投报后成立特别小组展开调查，初步怀疑有至少九家马国公司涉及此事。

柔州负责房屋与地方政府事务的行政议员（州内阁部长）莫哈末嘉福尼星期三（8月12日）到笨珍其中一个建筑废料倾倒地点巡视后说，根据初步调查，上述九家公司中有一家已证实参与相关的废料运送与倾倒活动，其余八家公司则仍在接受调查。当局将查明这些公司是否获得合法批准，以处理建筑废料。

他说，如果这些废料处理工作是获得政府批准而进行的，相关地点按条例必须设立告示牌，并提供详细的信息。但在此案中，笨珍县政府并未接获任何处理建筑废料的申请。

他补充说：“其中两个倾倒废料地的地主身份已确认，都是马来西亚人。当局将传召他们接受调查，以了解具体情况。”

目前，有关地点已被笨珍县政府封锁，不得继续倾倒废料。

柔佛当局初步调查发现，马国公司将新加坡建筑废料透过新马第二通道运入柔佛，并向关税局申报为农业废料。（取自嘉福尼脸书）

马国媒体早前报道，疑似新加坡旧组屋拆除工程的大批建筑废料，过去两年被非法运到笨珍多个甘榜倾倒。重型罗厘频繁进出，导致道路满是泥石，有电单车骑士因此摔伤，甚至有民宅疑因强烈震动出现裂痕。

笨珍县政府近日接获当地居民投诉后介入调查，初步怀疑涉案者以罗厘运载和非法倾倒废料，并导致沿路甘榜房屋外墙因罗厘行驶导致的震动而龟裂。

柔州政府成立的特别调查组由地方政府、警方、固体废料管理机构、环境局等组成。马国固体废料管理机构柔州主任再纳菲迪里星期三告诉亚洲新闻台，当局调查发现，这些废料源自新加坡的建筑工地，经由新马第二通道运入柔佛，然后再运至笨珍倾倒。

他说，调查也发现，这些废料从柔佛振林山关卡入境时，申报为农业废料。

他补充说，调查人员已掌握足够证据，证明九家马国公司与非法倾倒废料有关，并准备采取进一步行动。“我们有证据证明这些公司事先并未获得固体废料管理机构，或是其他政府机构的批准。”

根据条例，涉案公司一旦被提控且罪名成立，可被罚款最高10万令吉（约3万1000新元），公司负责人也可能面临最长五年监禁。