马来西亚骨痛热症病例飙升，专家警告，在厄尔尼诺（El Nino）天气模式影响下，加上第三型骨痛热症病毒（DENV-3）成为主要流行血清型之一，未来或出现更多严重感染病例。

马国今年骨痛热症病例持续攀升，卫生部iDengue网站数据显示，截至星期二（8月11日）累计达5万5855起，不仅超过2025年全年5万5399起的病例总数，也引发卫生专家对疫情恶化的担忧。

《南洋商报》引述《星报》的报道说，国立大学公共卫生专家莎丽法伊扎教授指出，骨痛热症与厄尔尼诺南方涛动（ENSO）有关，而较高气温可加速蚊虫繁殖及病毒复制，预计病例仍会增加。

她说，骨痛热症在马国已属于地方性流行病，目前四种血清型病毒同时传播，使马国处于高度地方性流行状态。

她指出，目前特别令人关注的是第三型病毒，其已成为马国主要流行的血清型之一。

“第三型病毒与较多病例及死亡个案有关。过去曾感染第一型或第二型病毒，并不能对第三型病毒提供保护，因此，即使曾感染骨痛热症，也仍可能再次感染。”

她说，感染第三型病毒也可能引发较严重的免疫反应，甚至发展成骨痛热症溢血热。

她提醒民众，若出现发烧、出疹、出血倾向、肌肉疼痛、关节痛及头痛等症状，应尽快就医，以确定是否感染骨痛热症或其他疾病。

“骨痛热症症状可能与其他病毒或细菌感染相似，部分患者需要住院接受静脉输液；严重病例甚至可能需要输注血小板及血浆。”

她指出，幼童、孕妇及年长者出现严重骨痛热症的风险较高。

此外，她说，Qdenga骨痛热症四价疫苗目前可在部分私人医疗机构接种，并可针对四种血清型病毒提供保护。

马来亚大学病毒学家沙扎里指出，过去数年，马国主要流行第二型病毒，而感染骨痛热症后形成的免疫力，在一定程度上可降低再次感染后发展成重症的风险。

不过，随着第三型病毒逐渐传播，民众普遍缺乏针对该血清型的既有免疫力，因此防范重症的挑战也随之增加。

“更令人担忧的是，过去感染第二型病毒后，若之后感染第三型病毒，反而可能加剧感染情况，提高发展成严重骨痛热症的风险。”