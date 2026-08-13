（曼谷综合电）泰国政府驳斥外国媒体的报道，否认曼谷计划在和美国的贸易谈判中，把包括“金眼镜蛇”在内的防务关系作为谈判筹码。

彭博社日前引述泰国官员报道称，泰国政府计划在本月晚些时候与美国恢复贸易谈判时，把“高额关税可能迫使泰国缩减军事合作”纳入反建议中。

这名要求匿名的官员说，尽管泰方会以较宽泛的措辞来传达诉求，但如果高关税税率造成重大经济损失，曼谷可能重新考虑是否参与联合军事活动，其中包括东南亚地区规模最大、历史最悠久的年度多边军事演习“金眼镜蛇”（Cobra Gold）。此联演由泰国皇家武装部队与美国印太司令部联合主办。

对此，泰国政府发言人拉查达星期三（8月12日）驳斥有关报道，表明防务合作不会与商业谈判挂钩。她说，泰美贸易谈判将聚焦泰国的经济利益，并强调泰国政府“不会在一个领域牺牲国家利益，以换取另一个领域的利益”。

她也说，泰美两国在安全与军事领域合作多年，有关合作是基于双方共同的安全利益，因此，不管贸易谈判结果如何，双边安全活动包括“金眼镜蛇”联演都会按既定计划展开。

明年的“金眼镜蛇”联演定于3月举行，参演各方预计下个月在夏威夷召开中期规划会议。

泰国是美国在东南亚仅有的两个条约盟友之一，另一个是菲律宾。这一同盟关系长期支持着美国在东南亚的军事参与。

美国早前以不公平贸易行为为由，对包括泰国在内的数十个国家的大部分出口商品加征12.5%关税。泰国去年对美贸易顺差达514亿美元（约658亿新元）；为满足华盛顿的要求，曼谷此前已提出多项贸易让步。

泰国副首相兼商务部长素帕吉上个月曾说，鉴于两国之间的战略联盟、友好条约，以及泰国在美国的投资，泰国理应获得更优惠的待遇。