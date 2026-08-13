（曼谷综合讯）泰国近期接连发生致命枪击案，涉枪犯罪日趋严峻，当局因此决定全面改革沿用近80年的枪械法，重点包括对持枪许可证设下期限、建立实时枪械追踪系统等。这些提议固然是为了对症下药，但泰国民间与舆论对于改革能否真正发挥效用以及一些拟议条文的合理性存疑。

泰国政府星期二（8月11日）宣布暂停发放购枪许可证，首相阿努廷当天也责令内阁在全国范围加强枪支管控，严打非法持枪和黑市枪械；内政部将在60天内提交《枪器法》修订草案。

副首相巴功星期三（12日）受访时透露更多详情。他说：“目前的持枪许可证不设有效期限制，按照阿努廷首相的指示，未来的计划是将枪械持有许可证的有效期设定为三年，到期须重新审核。”

修订案的另一重点是推行限期特赦，鼓励民众上缴非法武器而不必承担刑事责任；对于特赦期满后仍违法持有武器者，处罚最高可达例常刑罚的两倍。

购枪门槛也将大大提高，申请人须提交由国家医疗机构出具的体检证明，必要时须接受心理健康检查，并提交枪支安全操作与相关法律考试合格证明。此举旨在降低合法持枪者利用枪支犯罪的风险。

持证人如果允许他人持有或使用枪械，也必须面对追责。

拟议中修订案最重要的改革是构建数码化系统，掌握每一只枪的流向。当局拟建立覆盖枪支与弹药进口、销售、所有权、许可证发放和转让的实时追踪系统，并与海关和税务部门建立数据联网。

巴功指出，现行的《1947年枪支法》施行79年，虽曾经九次修订，但监管模式一直停留在传统的纸质文件和人工处理状态，缺乏统一的数据联网。拟议的追踪系统将涵盖个人、商业经营者和射击场所持有的枪支，旨在弥合整个监管机制中的漏洞。

修法面临反对声浪和腐败担忧

不过，立法计划面临不少争议与阻力。初步起草工作预计至少需时三个月，其中一些拟议内容招致批评甚至反对，例如枪支只能留家中而全面禁止携带外出、阿努廷主张向闯入住宅者开枪属违法等。批评者认为，这些可能削弱守法公民保护人身及财产的合法权利。

社会舆论也对赋予地方官员更大的审批裁量权表示质疑，因为在透明监督机制缺席的情况下，这可能反会沦为贪官污吏索贿的新渠道。

泰国媒体指出，此次修法的核心挑战是，全面大规模改革是否真的能够减少非法拥有枪械所导致的暴力问题，并且在弥补管制漏洞的同时，是否能确保不会给合法持枪者造成不合理负担，或者为官员贪赃创造新机会。