（奥克兰综合讯）越南与新西兰同意促进绿色及低排放经济合作，以加强应对气候变化的能力，并成为在农业和可持续发展领域的合作模范。

综合越南媒体报道，才结束澳大利亚访问的越南国家主席苏林，星期四（8月13日）继续访问新西兰，并与新西兰总理拉克森举行会谈。双方一致同意，在多边场合加强协调，保持高层政治接触，为构建包容平衡、以规则为基础的国际秩序作出贡献。

此次会谈的重点之一是双边贸易和投资。两位领导人同意扩大越新经贸合作，促进两国重点农产品的贸易便利和市场准入，同时致力消除非关税壁垒，以尽早实现贸易互惠。

拉克森在会后的联合记者会上说，新西兰将大力推进两国贸易投资领域合作，为两国企业相互投资创造便利条件。

苏林则高度评价新西兰政府多年来对越南提供的切实有效支持，特别是在农业和环境领域，并希望两国继续在推动绿色经济、低碳经济发展、适应气候变化及保障粮食安全的农业方面并肩前行。

苏林说，双方也同意加强各层级接触，确保两国高层共识和承诺都能具体落实，为尽早实现双边贸易额达30亿美元（约38亿新元）的目标创造有利条件。去年越新双边贸易额约13亿美元。

两人之后发表联合声明，强调越新两国将加强信息共享，以打击跨国犯罪，包括网络威胁、毒品走私、洗钱、人口贩运等。

双方也同意将教育、旅游、人文交流打造成为双边关系的重要动力，推动两国航空公司早日开通直航，简化越南人赴新西兰的签证手续，为两国民间交流、深化务实合作开辟更多机遇。

访问期间，苏林与拉克森共同见证两国各部委交换多项合作文件，包括越新国防部之间的维和合作安排、教育合作协议，以及农业与环境合作谅解备忘录和市场准入方案等。