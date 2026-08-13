（哥伦打洛路透电）印度尼西亚政府的免费营养餐计划问题丛生，引发严重债务与违约危机。政府多次削减预算并推迟支付建造费，导致全国至少400名私人投资者在偏远地区设立逾1500座中央厨房后陷入债务泥潭，甚至遭无牌放贷人逼债与扣押设备。

位于苏拉威西岛的偏远渔村托罗西亚杰（Torosiaje）是一个海上高脚屋聚落，要在当地建一个中央厨房，须耗资18亿印尼盾（约12万9100新元）。这里的中央厨房本应为村里约400名学童及孕妇提供营养餐，如今却被迫闲置。

34岁的西吉特是一名律师，他耗尽积蓄并向高利贷借款10亿印尼盾投资建设中央厨房。虽然政府早在2月已完成验收，但至今未支付任何款项，而债务利息却不断累积。

他说：“我的声誉严重受损，损失也极其惨重。”

根据路透社审阅的政府文件，负责监管这项计划的国家营养局去年出台优惠方案，承诺投资者可获得全额偿付，并在四年内享有至少100%回报。

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然而，受伊朗战争影响，以及须为印尼腾出财政空间，政府今年将免费营养餐计划的预算从原本的335万亿印尼盾，大幅削减至229万亿印尼盾。期间，当局还两次更改偿付方案，把35天至45天内付款改为延期支付，随后又改为两年内按日分期支付。

投资者组织“偏远、边境和外围地区食品与营养协会”负责人赫维尔说，他们当中多数人遭银行或高利贷追债，部分设备被强行收回；他本人也负债80亿印尼盾。他说：“我们实际上是在帮政府，为什么这样对待我们？”

非政府组织“教育监督网络”负责人乌拜德说，此事凸显政府治理不善，因为计划优先覆盖雅加达等大城市，但相比起偏远地区，城市地区更易获得食物，营养水平也较高。