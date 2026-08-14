印度尼西亚北苏门答腊省卡罗县发生集体食物中毒事件，五所学校的至少269名学生出现中毒症状并被送医治疗。

新华社引述印尼媒体星期五（8月14日）报道，当地教育部门负责人对媒体说，一些学生在13日午餐后陆续出现中毒症状，截至13日晚，已有269名学生被送医接受治疗。目前，所有送医学生情况稳定，暂无死亡报告。

据了解，五所学校的餐食均来自同一供餐厨房。当天的菜单为米饭、卷心菜、红萝卜和咖喱鱼。

当地教育部门负责人说，初步怀疑咖喱鱼是中毒源头。印尼国家营养局等部门已展开调查，并对食品样本进行检测。

印尼总统普拉博沃上台后大力推动免费营养餐计划，旨在为约8300万名学童、幼儿、孕妇及哺乳期母亲提供免费营养餐。不过，计划自2025年初推行以来，已发生多起食物中毒和食物腐败事件。

印尼宪法法院7月30日裁定，免费营养餐计划不属于教育支出，将教育预算用于推行这项计划违反宪法有关保障教育资金的规定。

印尼财政部长普尔巴亚7月31日说，当局将遵从法院判决，从2028年起严格实施。他解释，来年的预算目前已在商讨阶段，再过几个月便要提呈国会，因此要从来年预算开始就分拆教育和免费营养餐计划的预算并不容易。