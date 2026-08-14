（马六甲综合讯）马来西亚人民公正党署理主席努鲁依莎说，尽管政治上确实存在为了实现更大目标而妥协的情况，但公正党必须清楚界定不可跨越的“红线”，确保任何顾全大局的政治妥协，不会成为贪污滥权或行为不当的借口。

努鲁依莎星期五（8月14日）在马六甲国际贸易中心为公正党全国妇女组和青年团代表大会主持联合开幕仪式。她致辞时坦言，公正党上台后面对的真正考验，是能否以正确及负责任的方式治理国家，而非停留在批评者的角色。

她说：“我们习惯了批评，以至于轮到我们执政时，反倒不确定该如何好好治国。”

她促请公正党坦诚面对这一现实，并指执政会带来做出不当妥协的诱惑，而这些诱惑往往披着短期利益、策略理由或微小特例的外衣。

“每当诱惑降临，会伴随着‘只是这一次，没关系’的耳语。我们必须问自己，我们究竟为谁而奋斗？”

她强调，改革精神不能因为掌握权力而被牺牲，任何政治决定都须建立在原则和诚信之上。

努鲁依莎：过去与马哈迪合作是必要妥协

她以过去公正党与前首相马哈迪合作为例，指这是一种必要的妥协，旨在瓦解盗贼统治。然而，如今一些政治伙伴呼吁释放“盗贼统治者”，为不当行为和腐败敞开大门，则是不能妥协的底线。

公正党在2018年大选前与宿敌马哈迪合作，促成马国历来首次政党轮替，把涉及一马公司丑闻的前首相纳吉拉下马，国民阵线政府也因此倒台。纳吉之后因一马案被判入狱，目前仍在服刑。

不过，2022年大选后，公正党为首的希望联盟靠着国阵支持才得以组成联合政府。首相安华上台后多次遭到巫统施加压力，要求释放纳吉。

舆论因此批评安华引狼入室，特别是国阵在柔佛与森美兰两场州选与国民联盟合作重挫希盟，令希盟陷入政治危机，来届大选蝉联执政的前景不明。

公正党主要挑战是赢回人民信任

对此，努鲁依莎说，改革不该只停留在口号，目前公正党面对的主要挑战，是如何赢回人民尤其是年轻人对政治和政党的信任。

她还说，如果公正党继续内斗、继续存在“党中党”或“两个舵手驾驶一艘船”的情况，公正党将难以成为真正稳固及有效的政党。

此外，努鲁依莎在大会上首次回应她请辞公正党署理主席职务引发的质疑和批评。她承认自己无法让所有人满意，因此只能选择忠于自己。

她说，她过去面对各种批评，包括大选被委派到父亲安华的政治堡垒槟州峇东埔竞选，但却败选；在党选挑战原任者拉菲兹的署理主席职，同样遭到非议。

努鲁依莎说：“你不可能满足所有人的期望，唯一能做到的，就是忠于自己。”

她补充说，她准备淡出党领导层，未来将通过公民社会等非政党平台，继续推动改革和政治理念。

努鲁依莎上周向公正党提出辞职申请，但不被批准。公正党中央理事会只同意她暂时休假，由副主席及内政部长赛夫丁暂代署理主席职务。