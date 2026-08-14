（吉隆坡综合讯）马来西亚国民阵线及国民联盟两大马来阵营可能在来届大选合作，引起非马来社群担忧。国盟成员国家宏愿党主席韩沙再努丁为此安抚大家说，马来人大团结对于确保国家政治稳定至关重要，这能让马国更团结一致向前迈进，从而惠及所有群体。

网媒“自由今日大马”报道，韩沙受访时强调，非马来人不必对马来人大团结感到恐惧，反而应该高兴，因为一旦马来人团结起来，国家就能保持和平，人民也能安居乐业。“这样一来，我们才能专注推动国家发展。”

他说，马来人和土著占马国人口约70%，一旦多数群体分裂，将引发政治动荡，损害国家经济发展。这也是任何政党在制定政治议程时，都不能忽视的现实。

“因此，必须先团结占多数的群体，再让其他族群参与其中，才能形成共同的国家目标。”

韩沙强调最终目标是所有族群携手建设国家

韩沙强调，马来人大团结不应被视为最终目的，而应作为各族群之间开展合作的基础。

他说：“我们共同的目标是携手建设这个国家，而所谓携手，涵盖了马来西亚所有种族。”

“最重要的是互相信任……当不同种族和政党各持己见、各自推进不同的议程，并自认本身的诉求比他人更重要时，马来西亚的问题只会雪上加霜。”

他补充说，基于上述考量，国家宏愿党已自我定位为各政党之间的桥梁，希望在促成跨党派及跨种族合作上发挥作用。