（马尼拉综合电）菲律宾总统小马可斯说，虽然菲律宾和中国在南中国海问题上的争议不断升温，但两国仍有望在经济领域展开合作，包括联合进行能源勘探。

小马可斯星期五（8月14日）出席一场与外国记者举行的活动时说，随着菲律宾寻求加强能源安全，与中国的谈判正在取得进展。他说，由于近期能源供应中断和价格飙升，开发潜在近海资源变得更加紧迫。

菲律宾近海蕴藏着可供开发的天然气资源，其中部分位于其专属经济区内的雷克托滩（Reed Bank，中国称礼乐滩）。

多年来，中菲两国一直在探讨联合在雷克托滩勘探天然气，但由于双方对其主权归属存在分歧，谈判屡次破裂。

小马可斯说：“我们必须找到新的途径……这一讨论已受到广泛关注。就目前而言，我认为我们已取得进展。”

“我的感觉是，所有相关方都希望这项合作成功，这是个非常好的迹象……我认为开展这类联合勘探的可能性很大。”

他补充说，菲律宾正与中国就未决问题进行磋商，包括任何最终安排的框架条款。

针对中国和菲律宾在南中国海围绕具主权争议岛屿的对峙，小马可斯说，马尼拉和北京之间不存在任何特殊安排，菲律宾无须在执行补给任务前征得中国同意，也没有放弃自身权利。

中菲南中国海频起摩擦 小马可斯仍看好两国经济合作

尽管两国间存在海上争端，小马可斯强调，他对中菲未来的经济合作持乐观态度。

“我认为没有任何政策或声明显示我们要疏远中国。我们依然看到我们在很多领域与中国保持密切合作，中国仍是菲律宾最大的投资国之一。”

他还对北京方面表达了友好态度。“如果我们察觉到紧张局势加剧，我们就必须考虑与中国的朋友沟通，告诉他们，目前的局势发展方向不正确。”

尽管如此，小马可斯说，菲律宾计划继续与日本就海上边界问题进行谈判，并希望谈判能在今年结束。