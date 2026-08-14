（吉隆坡综合讯）尽管中东战事、能源成本高涨及全球环境充满不确定等因素持续环绕，马来西亚经济仍保持增长势头，今年第二季同比增长6%，优于首季的5.4%，也超出统计局和市场预测的5.8%。

与本区域其他国家相比，马国次季经济表现亮眼，主要是受到出口表现强劲、家庭开销稳定及投资增长驱动。其中，人工智能（AI）热潮带动电子电气出口激增，整体净出口更是按年大增168.5%，成为这轮经济增长最抢眼的引擎。

根据国家银行（中央银行）星期五（8月14日）公布的数据，马国今年第二季国内生产总值（GDP）按年增长6%，是继去年第四季的6.3%之后，GDP增长率再度达到6%水平。

央行总裁阿都拉昔在媒体汇报会上说，次季经济主要由更强的出口表现，尤其是电子电气领域，以及油气出口表现改善所推动。

央行当天也发声明说，全球AI科技周期持续升温，带动半导体、电子电气设备需求急升。作为全球半导体供应链重要一环，马国今年次季的电子电气产品出口按年上涨57.1%，远高于首季的23%。

马国制造业在次季增长7.3%，高于首季的5.9%，主要由出口导向产业推动，尤其AI相关需求带动电子电气产业。

服务业从首季的5.6%加速增至5.9%；采矿业因天然气产量回升，从首季萎缩2.1%，强力反弹至次季的9.2%增长；建筑业增速虽放缓，但也取得6.5%增长。

马国几乎所有主要经济领域都出现增长，唯独农业在次季按年萎缩3.7%。央行解释，棕榈油产量在去年大增后回落，导致农业增长转弱。

央行提到，天气是下半年农业表现面对的风险之一；若厄尔尼诺现象加剧，农产品产量将进一步受影响。

马国央行预计 今年全年增长率可达5%

整体而言，马国今年上半年经济表现稳健，央行预计今年全年的经济增长率可达5%。

阿都拉昔说：“尽管经济前景仍受外部环境影响，但马来西亚凭借强劲的经济基本面与政策，可从容应对。”

此外，马国整体通货膨胀率在次季稍微上升至1.9%，核心通胀放缓至1.9%。

阿都拉昔说，整体通胀上升主要是中东局势推高外部成本压力所致。不过，目前消费物价仅呈温和上涨，预计今年马国整体通胀仍受控。其中，针对性燃料补贴等措施有助限制全球成本上升对马国物价的影响。