（马尼拉法新电）篮球、拳击和斗鸡一直以来都是菲律宾广受欢迎的运动和娱乐活动，但随着21岁本土网球明星伊阿拉的崛起，菲律宾最近掀起一股网球热潮，学打网球的人越来越多。

伊阿拉（Alexandra Eala）本月初刚登上华盛顿网球公开赛女单冠军宝座，成为世上首名赢得国际女子网球协会（WTA）单打冠军的菲律宾球员，她的世界排名也跃升至世界第20名。

一直以来，网球在菲律宾被视为富人的运动。菲律宾全国的公共网球场不到1000个，一支好的球拍对许多菲律宾人而言可能相当于一个月的工资。在伊阿拉走红前，许多菲律宾人甚至没看过网球赛。

然而，过去一年，菲律宾初学者网球拍的销量猛增66%，许多家长也纷纷让学龄前儿童接受网球训练。

视伊阿拉为偶像 菲儿童立志学好网球

在马尼拉高档郊区一家网球学院，等着上场训练的9岁女孩斯蒂文斯说，她在看到一张伊阿拉在温布登中央球场奋力救球的照片后，就立志要追随她的脚步。

斯蒂文斯说：“我当时觉得，哇，将来那个人可能就是我。我长大后想成为伊阿拉。”

菲律宾网球协会已计划今年在马尼拉北部动工建设一座由政府支持的国家网球中心，中心将设有一所网球学院和一座可容纳8000人的体育场。