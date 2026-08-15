印度尼西亚气象、气候和地球物理局说，东部沿海发生7.7级地震和数十次余震后，多个地区记录到不足1米高的海啸波。

路透社报道，印尼国家灾害管理局星期六（8月15日）上午确认，地震造成至少两人死亡，另有一人受伤。

印尼气象、气候和地球物理局在强震发生后一度发布海啸预警，约三小时后解除预警。

印尼国家减灾署发言人多迪说，许多民众惊慌地冲出家门，但目前尚无初步的伤亡或财产损失报告。

位于印尼中部小巽他群岛的纳格克奥（Nagekeo）和比马（Bima）等地区，强烈震感持续了约1分钟。

经路透社核实的一段脸书视频显示，位于印尼东部弗洛雷斯岛（Flores island）锡卡县（Sikka Regency）首府毛梅雷（Maumere）的一处港口，一栋建筑物局部坍塌，尘土瓦砾四散，人们尖叫着在街上逃窜。

罗盘电视台的拍摄画面显示，东努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）恩德县（Ende）的一家医院将病人移到户外。

印尼气象、气候和地球物理局的记录显示，首次地震发生在15日凌晨4时58分（新加坡时间15日凌晨5时58分），震源深度为15公里，并发生了数次余震。

美国地质调查局的信息显示，印尼凌晨地震的震源深度为10公里。

澳大利亚海啸预警中心说，此次海底地震不会对澳洲大陆、岛屿或领土构成海啸威胁。