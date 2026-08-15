印度尼西亚东部弗洛勒斯岛附近海域的强烈地震，已造成至少20人死亡，数以千计的人逃离家园。救援人员在废墟中搜寻幸存者。

受地震影响，飞往东努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的多趟境内航班取消。

星期六（8月15日）7.7级强震的灾难规模逐渐明朗，救援部门官员法图尔告诉法新社，已确认岛上四个城镇至少有20人死亡。弗洛勒斯岛（Flores island）是热门的旅游目的地。

法图尔乘船前往受灾最严重的纳格克奥县（Nagekeo）时通过电话说：“根据我们收到的报告，已有20人死亡、六人受伤，另有两人还被困在废墟下。”

芒加莱县（Manggarai regency）也发现两人被掩埋，目前已知两人还活着。

法图尔说：“我们的重点将是定位被埋在废墟下的人。”他指山体滑坡切断了多条道路，救援工作变得更加复杂。

当天早些时候，法新社记者目击到海水退去——这是海啸即将来临的可能迹象，最靠近震中的纳热克奥县居民纷纷奔向高处。

当局随后解除海啸预警，但警告民众不要返回受损房屋，以防余震导致房屋倒塌。

至今，印尼已发生了数十次余震，其中最强的一次余震震级为6.1级。