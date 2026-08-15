（曼谷综合讯）泰国国家旅游政策委员会已批准向外国游客征收450泰铢（约17.40新元）旅游费的原则草案；泰国旅游与体育部透露，收费最早可能于明年4月实施。

《民族报》报道，拟议收费适用于经航空、陆路或海路入境的外国游客，每人统一征收450泰铢，这比早前拟议的航空旅客收费300泰铢，以及陆路和海路旅客收费150泰铢来得高。旅游与体育部说，新收费标准是根据研究，并采用反映当前经济状况的模型计算后制定的。

计划将分阶段实施，初期先向航空旅客收费，有关公告将在《皇家公报》刊登180天后生效；陆路和海路旅客则在第一阶段实施约360天后才开始缴费，以让当局有时间处理边境关卡，尤其是马泰边境的拥堵问题。

针对频繁进出泰国的旅客，当局也考虑根据保险有效期制定多次入境安排。例如购买一个月保险的游客，在保险期内多次入境可能只须缴费一次。为了给外国游客提供便利，缴费方式可能包括纳入票价、通过网站或手机应用，以及使用缴费亭等。

政府将展开为期30天的公众咨询，再交由国家旅游政策委员会和内阁审议。旅游费收入将拨入旅游发展基金，用于游客安全和医疗保险、开发旅游景点和新旅游体验，以及支持研究、会议和旅游业人才培训。政府希望借此支持旅游业发展，减少对有限国家预算的依赖，并提升泰国竞争力。