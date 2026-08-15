（鹅唛综合讯）马来西亚东海岸铁路项目（简称东铁）进入最后测试阶段，交通部正检讨及简化部分检测程序，以争取让原定明年1月通车的东铁，提前于今年12月投入运作。

马国交通部长陆兆福星期五（8月14日）在雪兰莪州鹅唛综合车站主持东铁（ECRL）动态检测及无故障运行测试启动仪式。他说，每年12月学校假期会有很多人出游，如果东铁能提早在今年12月通车，可让马国民众更早享有这项服务和便利。

他指出，东铁列车在中国组装，运抵马国前已在中国工厂接受各种测试，抵马后须进一步确认与马国铁路系统的整合情况。

他说，出于对中方的信心，当局可在符合马国安全标准的前提下，简化第一期东铁工程，即吉兰丹州哥打峇鲁至雪州鹅唛路段的部分测试程序。第一期东铁工程定于今年12月完工，明年1月通车。鹅唛至巴生港路段的第二期东铁工程则预计明年12月完工，2028年1月投入营运。

陆兆福：不会为提前营运而冒安全风险

不过，陆兆福强调，交通部不会为了提前营运而冒任何安全风险。“我们比任何人都担心安全问题，绝对不会在这方面妥协。”

他补充说，东铁共有10组列车，其中五组已运抵马国，其余也将在未来几个月内运达。

他说，以每列列车可载约425名乘客计算，10列列车若全部投入运作，每日运行两三趟，预计可达约1万人次的载客量。

至于东铁的票价，陆兆福说，政府将在东铁正式投入营运前公布详情。

他补充说，截至今年7月，东铁整体建设工程进度已达95.08%。

全长665公里的东铁是中国“一带一路”倡议在马国实施的最大基础设施项目，贯穿马国半岛东海岸的吉兰丹、登嘉楼、彭亨，以及西海岸的雪州，耗资超过500亿令吉（约157亿新元）。东铁投入营运后，从丹州哥打峇鲁前往雪州鹅唛的时间将缩短至四小时，与现有公路交通超过七小时的车程相比，大幅提升出行效率。