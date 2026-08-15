马来西亚柔佛州今年迄今已记录九起骨痛热症相关死亡病例，病例数较去年同期激增97.3%。截至本月8日第31流行病学周，柔佛州累计病例已达7965起，几乎是去年同期4037起的两倍。

《南洋商报》引述《星报》的报道说，柔佛周卫生与环境委员会主席林添顺说，新山与古来占全州病例的约91%，主要因人口密集与住宅区、公寓集中。他强调，目前流行的骨痛热症病毒株与更严重的感染和症状相关，情况令人担忧。

病例激增也给公共医疗系统带来额外压力。为应对疫情，林添顺上周主持特别州级骨痛热症委员会会议，州政府批准拨款11万6000令吉（3万6343新元），以支持柔佛卫生局开展喷灭蚊雾行动。

此外，州政府计划在新山与古来开展90多场大型清洁运动，提高公众意识，鼓励居民清除蚊虫滋生地。

他指出，目前炎热干燥与降雨交替的天气模式，为黑斑蚊繁殖创造了理想条件，因为蚊虫只需少量积水即可繁殖。

林添顺呼吁民众，凡出现发烧、疲倦等症状者，应立即就医并要求医生进行骨痛热症检测。

“早期发现与治疗能帮助避免并发症，降低重症风险。”

早前报道，专家警告DENV-3已成为骨痛热症主要流行毒株，这一重大转变可能增加部分患者出现重症的风险。