（马六甲综合讯）马来西亚首相安华表明，政府会加快改革步伐，重建公众信任。他宣布政府将废除《1971年大专法令》，赋予学生运动更大的自由和民主空间，以争取年轻人的支持。

安华指出，马来半岛政治不能再把沙巴和砂拉越边缘化，也不能把华族、印族、原住民及少数族群视为次要群体，并强调这是人民公正党创党以来的核心斗争理念。

安华是公正党主席。他星期六（8月15日）在公正党全国代表大会上发表主席政策演说，承认他领导的联邦团结政府仍有许多不足，并承诺会改进。

公正党大会在柔佛及森美兰州选后举行，以公正党为首的希望联盟在两场州选中受重创，因此安华星期六的宣布和言论被视为亡羊补牢。

安华坦承，团结政府未能有效向人民传达改革成果，以致无法获得人民认可。“经济增长和投资数据令人鼓舞，但我们没有赢得民心。这不怪人民，是我们没能有效传达这些成就。”

针对改革迟缓，安华强调此事不能操之过急。他说，政府执政初期的优先事项是巩固政治稳定、保障国家安全及推动经济增长，如今这些关键领域已有成效，为加速推行各项体制改革奠定基础。

他说：“我们接下来将以更坚定、更积极的步伐全面推进改革议程。”

希盟和公正党接连在选举中受挫，舆论普遍认为是安华政府上台后改革不力，令支持者失望。安华此时宣布废除恶名昭彰的大专法令，旨在挽回年轻人对公正党的信心。

内阁下周三讨论废除大专法令

安华说，内阁下周三（19日）的例行会议将讨论废除大专法令事宜。

废除大专法令是希盟长期以来承诺推动的改革之一。2018年大选后，时任首相马哈迪领导的希盟政府曾宣布要废除多项恶法，但废除大专法令的工作至今未具体落实。

大专法令在1971年颁布前，马国各大学都有财政独立的学生会，能在校园内外自由举办集会，也可邀请不同的政治领袖发表演讲。但大专法令制定后，学生和大学讲师的政治自由和学术自由备受箝制。

马哈迪1975年出任教育部长时修改大专法令，禁止大专生参政，被批评是为了打压异议。尽管国民阵线政府2012年修法允许学生参加校外的政治活动，但仍不时以这项法令对付涉及反政府活动的大专生。

重申超越种族政治理念 安华称要让全民获得公平对待

除了年轻群体，安华也极力巩固沙巴和砂拉越，以及非马来人的支持。他强调，公正党从创党开始就致力推动超越种族政治的理念，让全马人民都能获得公平对待。

安华在演说时展示多项数据，说明团结政府在推动落实《1963年马来西亚协议》（MA63）上的具体进展。他强调，落实MA63是国家议程，不是只涉及东马的地方课题。

马国联邦政府1976年修宪，阐明马国由13州组成，包括沙巴与砂拉越。这导致沙巴与砂拉越的地位从邦“降级”为州，与半岛11州一样，引起沙砂民众不满。

马国国会2021年修宪，恢复沙巴和砂拉越的地位为“邦”。安华2022年大选获得包括沙巴和砂拉越政党联盟在内的阵营支持上台后，多次强调会尊重及全面落实MA63。

安华在大会上也谈到公正党内部问题。他提醒党领袖，特别是担任内阁部长者，须聆听人民的心声与诉求，及时作出必要的调整。

他还呼吁资深同僚归队，共同推动国家发展。他说：“一些朋友可能觉得受冷落或被排斥。如果我们有错，我向大家道歉。请回到我们共同奋斗的道路上。”