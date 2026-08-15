印度尼西亚北苏门答腊省星期六（8月15日）傍晚发生6.4级地震，马来西亚半岛西海岸一带也感受到震动，北马槟城尤其震感明显，不少高楼居民自行疏散到户外避难。

《中国报》报道，星期六傍晚约7时，槟城北海、大山脚、诗布朗再也、槟岛峇央峇鲁、乔治市、武吉南马等多个地区的居民都有震感。有居民形容，家里突然摇晃，只感觉天旋地转，一阵头晕。

事发后不少网民在社交媒体发文，互相确认自己是否“头昏眼花”。有住在高楼的网民说，他们是看到家中鱼缸的水摇晃，才惊觉有地震。

据了解，此次震感维持数十秒，一些高楼居民感觉不太对劲，即刻下楼到空旷地方暂避，以策安全。

另据《星洲日报》报道，一名住在槟岛双溪赖高楼的居民说，他感受到两次摇晃，每次持续约三四秒。第一次感到晃动时，他以为是自己突然头晕，但随后再次感受到建筑物摇晃，才确定不是自己的问题。

槟州消拯局受询时说，当局接获五起建筑物摇晃的投报，但暂时没有建筑物受损或其他灾情的投报。

马国气象局发声明说，星期六傍晚6时54分，印尼北苏门答腊发生6.4级地震，震源深度达154公里。受强震余波影响，马国半岛西海岸一带有震感，但没有对马国构成海啸威胁。