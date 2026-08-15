缅甸中部地区遭遇严重的季风洪水，村庄和稻田被淹，因战争而流离失所的民众处境雪上加霜。

来自中部实皆省（Sagaing）韦特莱镇（Wetlet）的53岁村民乔敏星期五（8月14日）告诉法新社记者：“我们所遭受的苦难，我简直无法用语言来形容。”

她站在一艘翻覆的船旁说，洪水不断上涨，她一家人如今“一无所有”。

联合国星期五说，自7月以来，实皆省、若开邦（Rakhine）、伊洛瓦底省（Irrawaddy）和克钦邦（Kachin）的严重季风洪水已影响约39万人，其中仅实皆省就有23万人受灾。

联合国人道主义事务协调厅（OCHA）指出，这些数字包括受缅甸2021年军事政变引发的内战影响的人们。

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韦特莱镇的另一位村民吴辛特说，战争难民居住的小型临时住所完全淹没在水中。他说：“什么都抢不回来。”

他说，洪水也摧毁了许多人的生计，“稻苗已经冲走了，现在根本没法种水稻了……即使我们想重新播种，土地也还露出来。”

缅甸社会福利、救济和安置部说，截至8月11日，实皆省的强降雨和河流洪水已迫使来自3220户家庭的1万1400多人转移到防洪救济中心。