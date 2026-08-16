印尼弗洛雷斯岛附近海域强震造成至少51人死亡，约5000人被迫逃离家园，大部分人仍等待援助。

综合法新社和路透社报道，印尼国家灾害管理局发言人贝尔顿星期天（8月16日）说，星期六（15日）凌晨发生7.7级地震数小时内后，当地发生至少341次余震，约5000人逃离家园。

卫生部副部长本杰明（Benjamin Paulus Octavianus）在电视会议上说，地震造成36人重伤，77人轻伤。另有一些失踪者受困在废墟下。

贝尔顿说：“除了人员伤亡，这场近海地震也造成物质损失，使居民的日常生活陷入瘫痪。”

他说，幸存者急需紧急帐篷、食物、药品、毯子、行军床、垫子、清洁饮用水和发电机等援助。

部分地区也断电断网，至少一条紧急通道仍然无法通行。印尼国家石油公司（Pertamina）说，受停电影响，当地20座加油站无法运营。

锡卡县塔利布拉村大批村民在地震后，纷纷携家带口逃离家园避难。（法新社）

国家灾害管理局说，锡卡地区有超过3300人自行撤离或留在体育场内。一些锡卡居民因房屋倒塌，被迫在临时搭建的防水布帐篷外避难。

弗洛雷斯岛北海岸南加哈莱村的55岁居民乌姆里说：“我们需要食物、饮用水、药品和尿布。”

地震后担心海啸来袭，不少居民逃往山上。乌姆里和一些人已经在山顶上躲藏了24小时。

另一名居民努尔希达亚蒂也说，她在同一座山上过夜。“我仍然很害怕，想起昨天的震动，我的心就怦怦直跳……1992年的地震仍然让我心有余悸。我不敢回家。”

她说：“我希望政府能尽快派出物资来帮助我们。”

1992年，弗洛雷斯岛遭受7.5级地震的袭击，引发海啸，造成约2500人死亡。

贝尔顿说，至少有914栋房屋严重受损，另有数百栋房屋受损程度较轻。数十个公共设施也受到影响，包括93所教育机构、36所医疗机构和38个政府办公楼。

他也说，东努沙登加拉省政府正考虑宣布进入紧急状态，以便当局调动资源和资金应对灾情。

国际红十字与红新月会联合会星期六说，正在准备向临时避难所中的数千名居民提供援助。

印尼政府已向灾区部署超过3500名军警人员，并向当地运送5万份援助物资，总重275吨。