马来西亚民主行动党秘书长陆兆福正式提呈动议，让党中央代表针对“民行党是否继续留守团结政府直至本届国会任期结束”进行辩论和秘密投票。

《东方日报》报道，陆兆福星期天（8月17日）早上在民行党代表大会上，向大会议长谢琪清申请将“是否留在内阁直至国会任期结束”的动议与秘书长政策演说一同进行辩论，而这项动议获得大会议长的同意。

他在提呈动议时说，这项动议是针对民行党是否要辞去所有正副部长、行政议员、官联公司等一切职务，成为后座议员；或是继续留在中央政府之内，直至国会解散。

陆兆福稍早前在发表政策演说时则呼吁，党中央代表慎重考虑，凭借智慧为国家和党作出最佳选择。

他说，民行党在政府面临各种挑战和局限，尤其在沙巴州选惨败后，中委会决定提前全国代表大会来探讨党的方向，以及党在政府中的地位。

“我们是否应该继续留在政府内直至任期结束，以在内阁里面继续争取改革；还是以另一种形式，回归后座议员的角色施压政府。”

他坦言，这个决定并不简单，但仍必须交给逾4000名中央代表来作出决定。

他指出，外界在过去数个星期有很多评论、报道、分析甚至是民调，但这些只能作为参考，最终决定仍掌握在党中央代表的手中。

“身为党的中央代表，大家有责任来决定党的未来方向。这是我们集体的责任，希望大家能为了国家，为了党，以智慧作出最好的选择。”