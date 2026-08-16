印度尼西亚苏拉威西米纳哈萨半岛发生6.1级地震，马来西亚沙巴多地有震感。

《东方日报》报道，苏拉威西米纳哈萨半岛星期天（8月16日）凌晨12时25分发生地震。

马来西亚气象局在脸书发文指出，震源深度10公里，距离印尼帕鲁东北部约116公里。

气象局说，沙巴斗湖、拿笃及仙本那都有震感，但不会构成海啸威胁。

另外，印尼苏门答腊岛北部星期六（15日）傍晚也发生地震，槟城多个地区陆续感受到数次震动。

槟州首长曹观友星期天凌晨发文告指出，槟州消防与拯救局行动指挥中心于星期六傍晚7时23分至7时27分期间，接获公众来电，通报州内五个县共九个地点出现震动情况。

他说，为确保民众安全，槟州消防与拯救局随即派遣行动队伍前往相关地点展开监督及检查，共出动36名官员及消拯人员、九辆消防车及相关设备。

截至目前，槟州整体情况仍受控，州政府也未接获任何人员受伤的报告。

他说，州政府将继续与槟州消防与拯救局及其他救援单位保持联系，持续监督情况，并掌握及更新最新进展。

马国外交部星期天发文告说，身处当地受影响地区的16名马国旅客，已确认安全且身体状况良好。

马国驻耶加达大使馆在地震发生后，已成功与这批旅客取得联系。

大使馆目前正与当地部门机构积极协调，以确认受影响地区的公民安全及福祉，并促请居住或前往受影响地区的公民保持警惕，严格遵守当地当局发布的安全指示。