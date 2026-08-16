马来西亚朝圣基金局涉及数十亿令吉损失事件持续发酵，近百名公正党党员聚集在马六甲国际贸易中心外，手举横幅向首相兼公正党主席安华施压，要求彻查事件。

《中国报》报道，近百名党员星期天（8月16日）早上8时20分聚集现场，并在约10分钟后安华车队抵达时，围在车队周围高声呐喊，要求安华继续介入朝圣基金局涉及数十亿令吉损失的课题。

安华并未回避，反而趋前与在场党员挥手及握手，并与部分党员进行交流，现场气氛一度高涨。

集会上，党员高举多个横幅，提出“调查及提控盗取朝圣基金局资金者”、“寻求正义”，及“朝圣基金局资金不是盗贼的私有金钱”等诉求，要求政府针对有关事件采取进一步行动。

安华星期六（15日）在公正党全国代表大会上指出，皇家调查委员会针对朝圣基金局涉及数十亿令吉损失的调查报告，确实揭露存在“盗取资金”的行为。

有关言论引起公正党党员关注，近百名党员为此以集会及举牌方式表达诉求，要求政府根据皇家调查委员会的调查结果，进一步调查涉案者，并在掌握充分证据后采取法律行动。

党员也促请当局切勿让有关事件不了了之，并要求追究造成朝圣基金局资金损失人士的责任。