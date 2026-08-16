马来西亚首相及人民公正党主席安华宣布，公正党署理主席努鲁依莎离任后，公正党副主席赛夫丁将出任代署理主席。他吁请代表们支持赛夫丁。

据《中国报》报道，安华星期天（8月16日）在马六甲举行的公正党全国代表大会发布总结演说时透露：“努鲁依莎这次是最后一次以署理主席身分发表（全国代表大会）演说。”

安华说，赛夫丁暂代署理主席职务，以填补努鲁依莎离任后的空缺。

至于努鲁依莎接下来的动向，安华说，他也不知道。他也说：“她在党内领导层的地位，未来仍可能出现变化。”

安华也宣布，公正党另一党副主席及雪州大臣阿米鲁丁将继续担任选举主任，负责决定公正党应对接下来选举的竞选工作。

他强调，公正党在管理选举竞选机关方面，必须采用单一系统并由明确的领导层统一指挥，不能再有不同的替代系统或指挥管道。

他说：“我告诉党内领导层，不能再有子系统（subsystem）或替代系统（alternative system），必须是单一系统、单一领导、单一模式……一切由阿米鲁丁决定。”

他说，党主席办公室的协调工作，则将由公正党政治局成员扎富睿协助。他指出，这是为了党内所有力量能有系统地整合及动员，也让新届领导层有更大发挥空间。