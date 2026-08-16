马来西亚希望联盟成员民主行动党全国特别代表大会议决，民行党部长将继续留在内阁，直到本届国会解散为止。

据《星洲日报》报道，民行党全国数千名代表出席星期天（8月16日）举行的全国特别代表大会时，有1857人投票支持续留内阁，242人主张退出内阁。

民行党秘书长陆兆福星期天在大会上正式提案后，各州与联邦直辖区的14名代表陆续辩论。他们对民行党与团结政府的关系提出批评，但都一致主张继续留在联邦政府并推动改革。

陆兆福在总结环节说，若最终投票结果显示全国代表主张继续留在联邦政府，民行党领导层将利用在政府内的一切方式和剩余时间，启动和落实各项改革和承诺。“我们将继续确保政府，特别是首相（安华）能兑现这些承诺。”

他透露：“在森州选举结束后，希盟已召开会议。民行党领导人也会见首相，并提出各种批判意见，以及希望首相接下来能够正式采取行动。”

针对民行党在沙巴、森美兰及柔佛州选举接连败选的说法，陆兆福承认，民行党在沙巴败选，因为竞选的八个议席全部失利。但他强调，民行党在柔州赢得六席，在森州拿下九席，并不算败选。