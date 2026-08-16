（吉隆坡法新电）一张摄于马来西亚沙巴州丛林深处，显示一只红毛猩猩怀抱着濒危豹崽的照片近日在社交媒体疯传，不少人被这幅跨物种的母爱画面感动。然而，这并非事实，而是人工智能生成的虚假图像。

保育专家警告，这类利用人工智能（AI）生成的图像不仅会误导公众认知，更可能成为打击野生动物保育的“致命杀手”，并危及人类安全。

最近脸书、TikTok、X等社媒平台经常流传类似的野生动物图像，例如缅甸大象爬树避洪水、菲律宾粉红海豚跃出水面等。这些看似感人及疗愈的AI成品，把野生动物“宠物化”甚至人性化，可能会扭曲公众对野生动物的认知，损害野生动物保护工作。

西班牙科尔多瓦大学动物学教授卡萨多告诉法新社：“这种误解可能导致人们对野生动物失去戒心，以不安全的方式与它们互动，进而给自身带来伤害。”

另有保育人士指出，AI生成图像可能影响人们识别物种的能力，引起公众对野生动物数量和分布的误解，甚至可能助长对野生动物的剥削。

国际野生动物保育组织“生而自由”（Born Free）研究员路易斯说，AI图像增加了民众把野生动物当作观光拍照道具，甚至私自饲养为宠物的需求。

世界自然基金会成员罗伯兹则说，虽然这些图像有时会鼓励人们关注野生动物，但负面影响远超正面效益。

世界自然基金会的筹款活动都使用真实图片，但网上的虚假内容泛滥，导致人们对原创视觉内容产生质疑。

罗伯兹说，基金会此前在中国设置的红外相机，首次捕捉到一只老虎带着五只幼崽的画面。“但当我们发布这段视频后，社媒上出现许多质疑，询问这是AI生成的吗？”

《保护生物学》期刊去年9月发表的一项研究报告指出，AI虚假信息的快速传播及对环境保护工作的潜在危害，是对社会的“重大威胁”。

卡萨多强调：“野生动物保育有赖于社会上正确的资讯、人们能理解物种生态需求，而AI生成的虚假内容无助于实现这个目标。”