（鲁腾／雅加达综合电）印度尼西亚东部近海发生的7.7级强震造成的灾情持续扩大，死亡人数增加到至少51人，另有132人受伤，5000人流离失所，近千栋房屋严重受损。受山体滑坡和基础设施损毁影响，救援物资运送进度缓慢。

印尼国家灾害管理局发言人贝尔顿星期天（8月16日）说，弗洛勒斯岛（Flores）附近海域星期六（15日）凌晨发生地震后，数小时内至少发生341次余震。弗洛勒斯岛锡卡县有超过3300名居民被迫逃离家园，一些人只能在临时帐篷中过夜，另有2000多人前往临时避难所寻求庇护。

贝尔顿指出，灾民的日常生活陷入瘫痪，急需帐篷、食物、清洁饮用水、药品、毯子和发电机等物资。这些物资星期天开始陆续运往灾区，但强震引发的山体滑坡导致道路受阻，加上部分地区断电断网，救援人员难以深入灾情严重的地区。

印尼内阁秘书泰迪发声明说，当局已派出超过3500名军警参与救灾。国家减灾署署长苏哈扬托则说，至少五架直升机、数架飞机、一艘海军舰艇和搜救船已前往灾区支援。印尼国民军也部署“大力神”运输机运送救援物资。

救援机构负责人法图尔星期天说，目前没有人员被困废墟或失踪的报告。

地震发生后，印尼当局派出超过3500名军警参与救灾。图为救援人员在弗洛勒斯岛的芒加莱县检查严重受损的房屋。（路透社）

弗洛勒斯岛是印尼东努沙登加拉省的主要岛屿。地震发生于星期六清晨6时（新加坡时间清晨5时），震中位于弗洛勒斯岛北部外海，岛民纷纷逃往高地避难。

在山上心惊胆战地度过一夜的55岁岛民努尔希达雅蒂告诉法新社：“一想起地震时的震动，我的心就怦怦直跳……我现在还是很怕，不敢回家。希望政府能尽快分发救援物资帮助我们。”

印尼政府已向灾区运送5万个救援包。安塔拉通讯社报道，总统普拉博沃提供的约1725份基本食品包星期天运抵两个灾区。此前一天，已有3200份基本食品包分发至灾区。

印尼东努沙登加拉省星期天仍余震不断，毛梅雷市（Maumere）灾民只能继续留在临时搭建的避难中心。（路透社）

尽管未再传出严重灾情，东努沙登加拉省省长莱纳仍下令全省进入为期14天的紧急应对状态，直至8月28日，以提高灾后处置效率、统筹调配资源及加强各部门协调沟通。

印尼地处环太平洋地震带，地震活动频繁。弗洛勒斯岛强震发生约12小时后，北苏门答腊省当天傍晚发生6.4级地震。星期天凌晨12时25分，苏拉威西的米纳哈萨半岛也发生6.1级地震，马来西亚沙巴州斗湖、拿笃及仙本那均有震感。马国气象局在脸书发文说，地震未对沙巴构成海啸威胁。