（金边综合讯）柬埔寨红高棉时期恶名昭彰的吐斯廉监狱幸存者布孟逝世，享年85岁。

柬媒报道，布孟（Bou Meng）是吐斯廉监狱（Tuol Sleng，又称S21监狱）的七名幸存者之一，也是红高棉暴行的重要历史见证人。他星期五（8月14日）晚上11时因年老去世。

吐斯廉监狱现已改为博物馆。馆方星期六（15日）发声明证实布孟的死讯，并向他的家属致哀。

声明说：“布孟的逝世意味着我们失去了一位关键的历史见证人。他经历了波博政权对柬埔寨人民犯下的种族灭绝罪行，特别是发生在S21监狱的事。他通过柬埔寨特别法庭，为受害者伸张正义作出积极贡献。”

柬埔寨特别法庭也发表声明，对布孟的离世表示深切哀悼。

S21监狱前身是金边一所高中。红高棉1975年掌权后，将它改造成秘密拘禁、审讯和酷刑中心。根据历史资料，在1979年红高棉政权垮台前，有近2万人曾被关押在S21监狱，其中大多数惨遭杀害，仅有七人幸存，包括布孟。

布孟和妻子1977年被关押在S21监狱，他们的孩子则被送往儿童营。自此，他再没见过妻儿。

布孟在狱中遭受各种酷刑，凭借绘画才能侥幸存活。红高棉垮台后，他以画作揭露狱中发生的暴行。

柬埔寨特别法庭审讯S21监狱负责人杜赫时，布孟出庭作证，为还原历史真相和追究责任提供重要证词。

布孟晚年多半在吐斯廉博物馆向访客讲述亲身经历，希望以此教育后代，确保残暴的历史不会重演。