（马六甲综合讯）马来西亚政府保证全面废除《1971年大专法令》，不再推出任何限制或打压学生运动的新法律。

首相及人民公正党主席安华星期天（8月16日）在公正党全国代表大会最后一天发表总结演说时指出，他会在来临的内阁会议中表明立场。



他说：“有人担心政府废除大专法令后，会制定新法律钳制学生。我要说清楚。我不要修法，大专法令必须全面废除。”



他补充说，《刑事法典》等现有法律已足以对付学生的任何不当行为。他强调，大专生和其他马国公民一样，一旦违法，同样须受到法律制裁。

安华说：“我的意思并非要放宽现有的法律，但像大专法令这类专门针对大专生的法律，不应继续存在。”

安华星期六（15日）在公正党全国代表大会上发表主席施政演辞时宣布，政府将废除《1971年大专法令》，让学生运动有更大的自由和民主空间。

不过，学术界认为，大专法令或同等法律框架仍有存在的必要，以确保高等教育机构的治理持续有序，同时保障国家教育素质在全球获得认可。

马国学术资格鉴定机构（MQA）总裁莫哈末沙达星期天发文告说，大专法令并非仅涉及大专生事务或自由的法律，而是一部作为大学及大学学院设立、行政与治理基础的主要法令。

他认为，政府在废除大专法令时，也须为如何继续管理高等教育机构制定新的法律框架，以避免在监管、治理和监督方面出现法律真空。

他强调，若没有提供替代法律就废除大专法令，将对高教体系产生重大影响，尤其是在大学治理的持续性和质量保障方面。

另一方面，马国学生及青年团体促请政府制定明确的时间表，不要让废除大专法令沦为空谈。

学生组织马国人民倡导组织发文告呼吁政府，须确保废除程序全面落实，不可半途而废。

马国大专生联盟则要求政府加快废除大专法令，并立即撤销所有依据此法令展开的纪律调查及大学纪律处分。他们还说，若政府无法兑现承诺，他们准备发动街头抗议。