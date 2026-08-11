一名马来西亚飞行员于7月在印度尼西亚被捕，当时他身上携带约25公斤毒品。据信，自2024年以来，他多次向多个国家走私毒品。

《星报》报道，武吉阿曼警察总部毒品罪案调查部主任侯赛因星期天（8月16日）说，这条信息是嫌疑人在雅加达接受马国警方讯问时透露的。

据《阳光日报》报道，嫌疑人自2024年起便参与贩毒活动，任务是根据他的航班时刻表将毒品从马国运往多个目的地。

“这并非他首次涉嫌贩毒，他曾多次向多个国家运送毒品。”

这名39岁的嫌疑人于7月29日通过MH727航班，从吉隆坡抵达雅加达苏加诺—哈达国际机场国际到达厅后被捕。

当晚，印尼海关官员通过X光扫描发现可疑行李，并在他取走行李后将他带至检查室。随后，他被拘留。

海关人员进一步检查发现，嫌疑人的行李内藏有14个包裹，内含毒品。他的行李中被搜出7万零114粒摇头丸，重约25公斤，随身行李中还藏有4克冰毒。

与此同时，调查显示，嫌疑人在吉隆坡国际机场通过安检时，没有发现任何内部人员参与的迹象。

“讯问结果显示，吉隆坡国际机场的工作人员并未参与此案。”

“这意味着他独自通过安检，仍需进一步调查以确定毒品是如何逃过检测的。”

这名飞行员目前仍被印尼警方拘留，并将在印尼接受司法程序。

关于嫌疑人是否会被引渡回马国，侯赛因表示此事涉及两国当局，他拒绝进一步置评。