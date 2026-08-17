印度尼西亚在严重地震阴影下迎来国庆日，地震死亡人数升至54人，另有1万2800人流离失所。

法新社报道，弗洛雷斯岛近海星期六（8月15日）发生7.7级强震，已造成54人死亡，100多人受伤。

印尼国家灾害管理局说，截至星期一（17日）早上，无法返回家园的人数已上升至1万2800人，他们分散在弗洛雷斯岛的几个城镇。

由于数百次余震在该地区持续发生，许多弗洛雷斯岛居民连续第二个晚上露宿街头，不敢回家。

据法新社记者观察，在距离震中最近的纳格克奥县姆拜镇，一些居民用防水布和木杆搭建简易帐篷，露宿街头。有的一个帐篷里睡着30人。

32岁居民朱奈丁说：“我们的房子已经不能住了，很多都倒塌了，到处都是裂缝，我们根本进不去。”

他说：“我们只回家拿水、衣服和枕头，然后……晚上就睡在这里。”

许多弗洛雷斯岛居民对1992年袭击该岛的7.5级地震记忆犹新，那场地震引发的海啸造成约2500人死亡。

印尼迎国庆日 民众对物资发放感不满

在印尼星期一举国欢庆独立日之际，朱奈丁对援助物资迟迟未能送达感到不满。

他说：“至于政府的援助，根本没有——没有帐篷，没有药品，没有食物，没有饮用水，什么都没有。”

印尼空军说，他们正在用两架大力神运输机和一架波音飞机，空运13吨紧急援助物资。

据安塔拉通讯社报道，古邦埃尔塔里空军基地指挥官说，空军也将部署直升机，直接向偏远社区的民众运送紧急物资。援助物资包括食物、衣物、清洁饮用水和紧急医疗设备。

军方已部署人员协助在关键枢纽分发物资。

对当地居民来说，这些物资来得越快越好。31岁的姆拜居民西蒂说：“我们逃出来的时候什么都没带，只有身上穿的衣服。我们是受害者，我们正在经历一场灾难。”

她说：“他们（政府）说会给我们一些东西，但没有任何证据。所以说实话，我们有点沮丧，有点失望。”

搜救官员拉赫曼星期一说，救援人员仍在灾区搜寻遇难者。“我们出动直升机进行陆空联合搜救。目前还没有人员失踪的报告，但我们仍在搜寻灾区，以确保万无一失。”

国家灾害管理局发言人伯顿说，岛上至少有914栋房屋严重受损，另有数百栋房屋受损程度较轻。数十座公共建筑，包括教育机构、医疗设施和政府办公楼也受到影响。

非政府组织“救助儿童会”说，地震后有超过8000名儿童面临“安全风险和教育中断”。