（雪邦综合讯）马来西亚目前所有养殖业的饲料玉米完全依赖进口，家禽价格因此深受国际局势与全球粮食价格影响。农业部为此推动大规模玉米种植，希望减少对国外供应的依赖，以稳定国内鸡肉和鸡蛋价格。

农业及粮食安全部长莫哈末沙布星期一（8月17日）巡视马国云顶集团旗下的云顶种植，在雪兰莪州雪邦的玉米种植区后告诉记者，考虑到当前地缘政治局势难以预测及全球供应链中断的风险，大规模种植玉米有助加强国家粮食安全。

他说，马国目前每年耗资约30亿令吉（约9亿4000万新元）进口约250万公吨饲料玉米，提高自产产量对减少依赖国外供应至关重要。

他补充说，为推进上述计划，农业部属下的农业发展研究所和云顶种植在雪邦的丹那美拉园丘合作，开展大规模玉米种植试点计划。此计划涉及约400公顷种植面积，预计今年底可迎来首批收成。

他预计，马国生产的饲料玉米初期可满足全国约3%至4%需求。若要供应全马三成需求，则须要进一步扩大种植面积。

他透露，农业部目前也在霹雳、柔佛和彭亨州种植玉米，并计划接下来扩展至玻璃市及砂拉越，其中，玻璃市的种植面积约2500公顷，砂拉越则多达5500公顷。

莫哈末沙布对马国饲料玉米自给自足的前景感到乐观。他说，玉米是主要的牲畜饲料原料之一，因此这项计划有助于稳定马国的鸡肉和鸡蛋价格。

他说：“鸡肉价格很大程度取决于鸡饲料……马来西亚的黄豆和饲料玉米目前都是百分百依赖进口，但我们已掌握种植饲料玉米的技术，可以逐步减少对国外供应的依赖。”