（布城综合讯）马来西亚民主行动党全国代表大会以压倒性多数通过继续留在团结政府的动议后，民行党领袖敦促首相安华设定明确时间表，在今年底前落实至少四项核心改革。民行党所属的希望联盟则说，各成员党近期将开会讨论相关课题。

民行党主席哥宾星星期一（8月17日）发文告说，民行党中央代表星期天（16日）传达的信息很明确，即政府必须采取紧急而具体的行动推动体制和经济改革。

他敦促身兼希盟主席的安华立即采取行动，争取在年底前落实四项核心改革：推动律政司与检察司分权、将首相任期限制在两届以内，以及修正《国家安全罪行（特别措施）法令》和《和平集会法令》。

哥宾星指出，这些改革的基础工作早已完成。律检分权法案及限制首相任期的法案均已准备就绪；《国家安全罪行（特别措施）法令》修正案的部长声明，早在去年2月已提呈国会；《和平集会法令》修正案也已讨论数月。

他说：“我们必须尽快完成并提交法案，不能再有任何拖延。”

哥宾星建议，政府可在即将召开的国会下议院会议中增加开会天数，专门处理这些法案。“民行党将继续全力确保这些改革措施得到落实，不再拖延。我们应争取在今年底前通过这些法案。”

民行党星期天在布城召开特别全国代表大会，以匿名方式表决“继续留在团结政府直到本届国会任期结束”的动议。

4264名中央代表中，有2106人参与投票，有效票2099张，废票七张。其中1857票（约88.2%）支持继续留在政府，242票（约11.5%）支持退出政府。

民行党顾问林冠英星期天告诉记者，特大以压倒性多数支持留在联邦政府，意味着民行党将继续要求安华交出具体施政成果，尤其是在改善经济、降低生活费和协助中小企业方面，绝不能口惠而实不至。

希盟成员党、由安华领导的人民公正党也在星期天结束为期两天的全国代表大会。希盟发言人法米星期一接受媒体访问时说，希盟各成员党领袖近期将开会，讨论两党大会提出的多项课题。

法米也是马来西亚通讯部长兼团结政府发言人。他说，两党大会传达的信息非常明确，就是加快改革工作，并针对涉及违法行为和重大丑闻的课题采取行动。