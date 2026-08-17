美国海军一艘导弹驱逐舰上月在南中国海执行任务期间突发电力故障，连续四天无法自行航行，厕所、厨房、空调和饮用水系统也受影响。

这起事故发生之际，美军舰队正因伊朗战争和全球部署承受更大压力，再度引发外界对美国海军战备状态的关注。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国第七舰队说，阿利·伯克级导弹驱逐舰本福德号（USS Benfold）7月24日在印度洋—太平洋地区执行例行任务时，发电机发生技术故障，导致舰上失去动力。

这艘排水量近1万吨的军舰不仅无法自行航行，厨房、厕所、空调和饮用水供应也受到影响。事故没有造成人员受伤，具体原因仍在调查。

美国海军没有透露事故的确切位置，但美国海军学会新闻网此前报道，故障发生在南中国海。当地7月底白天气温约介于摄氏32度至37度。

美国海军前舰长舒斯特（Carl Schuster）说，在这样的高温海域连续四天失去动力，对舰员而言压力极大。除了生活条件恶化，舰上人员还必须担心军舰的漂流方向、天气变化和何时能够获得援助。

事故期间，另一艘美军导弹巡洋舰罗伯特·斯莫尔斯号（USS Robert Smalls）向本福德号提供熟食，同属乔治·华盛顿号航母打击群的其他舰艇也提供支援。四天后，本福德号被拖往菲律宾苏比克湾维修，至8月8日完成修复并恢复任务。

本福德号通常随乔治·华盛顿号航母打击群行动。后者目前正前往中东，接替已在当地长期执行伊朗相关任务的亚伯拉罕·林肯号航母打击群，不过美军尚未说明本福德号是否会同行。

这是近几个月来第二艘在美国印太司令部辖区发生断电事故的阿利·伯克级驱逐舰。今年5月，希金斯号（USS Higgins）也曾因电气系统故障，一度失去动力和推进能力数小时。

阿利·伯克级驱逐舰是美国海军水面舰队主力，目前服役超过70艘。随着美军同时应对中东战争和全球部署需求，接连发生的动力故障也进一步凸显舰队长期高强度运作所面对的压力。