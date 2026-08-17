（雅加达综合讯）印度尼西亚东部7.7级强震造成的已知死亡人数增至68人，另有200多人受伤，上万流离失所的灾民仍在等待救援。

根据印尼气象、气候和地球物理局报告，弗洛勒斯岛附近海域在当地时间星期一（8月17日）早上7时46分（新加坡时间早上8时46分）再发生较强余震，达5.9级。自15日清晨发生7.7级强震以来，震中附近地区已发生1600多次余震。

印尼国家灾害管理局发言人贝尔顿当天说，截至上午，岛上各临时避难中心的灾民增至1万2800人。

由于余震持续不断，灾民准备继续夜宿街头。在受灾最严重的纳格克县姆拜镇（Mbay），一些居民用防水布和木杆搭建简易帐篷，暂且栖身。

32岁的居民朱奈丁告诉法新社：“我们的房子已经没法住了，很多都塌了，很多到处都是裂缝。我们只回家拿了水、衣服和枕头，晚上就睡在这里。”

地震也导致锡卡县和芒加莱县等地发生山体滑坡，道路被阻断，救援工作因此受阻。

搜救官员法图尔告诉法新社，搜救队继续在灾区搜寻遇难者和可能生还者。“我们出动直升机进行陆空联合搜救。目前没有人员失踪的报告，但我们会继续仔细搜寻，以确保万无一失。”

印尼政府开展救灾 灾民批行动迟缓

印尼空军说，他们正在运送13吨紧急援助物资到灾区，包括粮食、衣物、清洁饮用水和紧急医疗设备。安塔拉通讯社称，空军将部署直升机，向偏远地区的灾民运送物资。

印尼卫生部已向灾区派遣紧急医疗团队，并在灾区搭建两所野战医院。政府已部署超过1400名警察、士兵和其他人员参与救灾工作。

不过，许多灾民申诉等了两天还没有得到援助。31岁的西蒂说：“我们逃出来时什么都没带，只有身上穿的衣服。我们是受害者，我们正在经历一场灾难……他们说会给我们一些东西，但我什么都没收到。说实话，我们有点沮丧，有点失望。”

印尼政府星期一在首都雅加达隆重庆祝独立81周年。为了对地震灾民表示支持，政府取消原定的烟花表演，总统普拉博沃在国庆演说中呼吁民众为地震灾民祈祷。

但对受灾的人们而言，眼前最迫切的不是这些。灾民朱奈丁受访时难掩心中不满，他说：“政府的援助到现在都没到来，没有帐篷，没有吃的，没有水喝，什么都没有。政府，请睁开你们的眼睛。我们是你们的子民，所以请照顾我们。”