（曼谷综合电）中东冲突导致能源价格居高不下，抵消了强劲投资和政府刺激措施的提振效果，泰国今年第二季度经济增速大幅放缓，同比增长仅1.9%，落后于其他亚细安主要经济体。

泰国经济和社会发展委员会（NESDC）星期一（8月17日）发布最新数据，泰国次季国内生产总值同比增长1.9%，环比收缩0.2%。

这个增速虽略高于分析师预计的1.8%，但较首季的2.8%明显放缓，凸显泰国对中东石油和天然气的高度依赖。能源价格飙升抑制了泰国内需和旅游业发展，拖累经济增长。

尽管泰国首相阿努廷早前动用4000亿泰铢（约155亿新元）紧急借款发放现金补贴和支持能源转型项目，但泰国的经济增速仍疲弱。

从主要经济指标来看，第二季泰国私人消费同比增长1.9%，低于首季的3.3%。政府开支从第一季的3.4%大幅降至0.2%；公共投资则从9.4%增长率，转为萎缩1.6%。

生产领域同样表现疲弱。制造业仅增长0.1%、农业增长1.5%、住宿和餐饮服务业增长1.5%、运输和仓储业增长2.6%。建筑业几乎停滞，较第一季的6.2%，次季仅增长0.1%。

私人投资成为泰国第二季经济增长的重要支撑，增速达13.4%，创2012年以来最高水平。

尽管第二季经济表现疲弱，但NESDC负责人达努查说，随着中东局势逐渐缓解，预计第三季经济增长会有所好转，并预测今年全年增长率为2%至2.5%，高于此前预测的1.5%至2.5%。

达努查说，私人投资、家庭消费、出口和政府支出扩大有助于推动经济增长。不过，泰国经济仍面临各种下行风险，包括厄尔尼诺现象的影响，以及高额家庭债务和中小企业信贷质量恶化，都将拖累经济。

泰美互惠贸易协定谈判月底展开

另一方面，泰国副首相兼商务部长素帕吉将在8月30日至9月1日前往美国，就泰美《互惠贸易协定》展开谈判。

《民族报》报道，阿努廷此前召开准备会议，允许谈判团队在一些问题上更灵活，但有三大立场坚决不妥协，即不进口含瘦肉精的美国猪肉、维护国家安全，以及拒绝美方在电信等敏感行业100%持股的诉求。

素帕吉说，泰方希望达成互惠贸易协定，若无法谈成，泰国商品可能面临高于19.5%的关税，削弱竞争力。