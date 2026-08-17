（河内路透电）越南政府计划采取更多措施杜绝胎儿性别选择，以在2035年时，将新生儿性别比例降低至自然水平，缓解国家人口男女严重失衡的情况。

越南卫生部上星期六（8月15日）发布一份计划草案，希望在2030年将新生儿性别比例降至每100名女婴对应109名男婴，并在2035年进一步降至对应106名男婴的自然水平。

草案列出的措施包括更严格打击非法胎儿性别鉴定与筛选行为，加强对医疗机构和网络性别选择广告的监管，以及努力改变人们长期以来重男轻女的观念。

由于重男轻女思想根深蒂固，以及胎儿性别筛查技术日益成熟，越南的新生人口结构已严重失衡。去年，越南的出生人口性别比为每100名女婴对应110名男婴，远远超出104至106的自然生物学范围。

当局此前预计，如果不加以干预，到2049年将可能有130万男性无法找到配偶。

今年7月1日生效的越南新版《人口法》禁止任何形式的胎儿性别选择。医疗人员若为了帮助准父母选择胎儿性别而泄露相关信息，将面对吊销行医执照的处分。