马来西亚联邦法院维持吉打州政府禁赌令违反联邦宪法且无效的判决后，博彩公司多多正与有关当局协商，准备重启吉打投注站业务。

据《星洲日报》报道，多多博彩星期一（8月17日）在业绩文告中说，联邦法庭上星期三（12日）一致裁定，不受理吉打州政府就禁止吉打博彩业务场所执照更新一事提出的上诉准令申请。

文告说：“公司管理层正接洽相关监管部门，争取在吉打恢复万字票业务运营。”

文告也说，多多博彩主要得益于博彩子公司STM Lottery的表现，以及投资相关费用减少，截至今年6月30日的第四季净利报6253万6000令吉（约1966万新元），比前期4034万6000令吉大涨54.99%。

但受第一季与第三季表现拖累，多多全年净利仍下跌19.27%至1亿8885万8000令吉，前期为2亿3393万7000令吉。

反对党伊斯兰党执政的吉打从2023年1月1日起，不再批准及更新州内与博彩业相关的商业执照，州内所有45家博彩投注站在执照到期后关闭。博彩公司为此入禀法庭申请司法检讨。

亚罗士打高庭2024年6月裁定，吉打州政府的做法不合法且不合理、越权并违宪，必须撤销有关禁令和赔偿业者的损失。吉打州政府随后上诉，要求暂缓执行判决。

上诉庭三司2025年12月12日以二比一的多数裁决，驳回吉打州政府的上诉，维持亚罗士打高庭的裁决。吉打州政府于是向联邦法院申请上诉准令。

联邦法院上星期三驳回吉打州政府的上诉准令申请。这意味着吉打州政府无法推翻亚罗士打高庭和上诉庭关于州政府禁止博彩条例违反联邦宪法，以及州政府无权拒绝核发博彩业执照的裁决。

伊党执政的吉打、玻璃市、吉兰丹和登嘉楼，目前都全面禁赌，也不发放或更新州内博彩公司的营业执照。博彩公司目前只针对其中非回教徒人口最多的吉打提出司法检讨。