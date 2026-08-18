马来西亚著名旅游胜地云顶高原一家珠宝店发生劫案。警方指三名黑衣蒙面匪徒以斧头和撬棍，在约两分钟内劫走近170万令吉（约54万新元）珠宝。警方相信匪徒已经逃离云顶高原。

云顶高原由于上下山路径有限，向来很少发生重大罪案。这起抢劫案是云顶高原近年来最严重的抢劫案。这引起武吉阿曼警察总部重视并参与调查。

据《中国报》报道，这起劫案星期一（8月18日）上午11时40分，发生在云顶世界云天大道（SkyAvenue）的一家珠宝店。

云顶的珠宝店发生劫案后，警方立即封锁现场搜证调查。（中国报）

马国社交媒体星期一流传的视频显示，三名戴着头罩和帽子的黑衣人提著大袋子，奔跑穿过商场内人群。这据称是三名劫匪得手后逃离现场的画面。

彭亨州代总警长阿兹里阿克玛告诉《每日新闻》，据初步调查，三名男子犯案前乘坐一辆车辆前往云顶高原。

他说：”戴著帽子和口罩的嫌犯手持斧头和撬棍干案，过程约两分钟。他们过后下山逃离云顶高原。”

阿兹里阿克玛透露，武吉阿曼警察总部刑事调查部、彭亨州警方刑事调查组，以及云顶高原所在的文冬警区刑事调查组，正根据调查和情报积极追捕嫌犯。

消息人士透露，警方在抢劫案后至当天晚上，完全封锁云顶高原所有上下山的道路，严密检查所有交通工具。

不过，电眼录像显示，嫌犯所乘车辆相信在警方展开封锁行动前就已下山。