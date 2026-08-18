马来西亚固体废物及公共清洁管理机构透露，新加坡环境局关注柔佛笨珍出现非法倾倒建筑与拆除物废料问题，即日起暂停向马来西亚出口所有建筑及拆除物废料。

据《南洋商报》报道，马国固体废物及公共清洁管理机构柔佛州主任再纳菲特里星期一（8月17日）发文告说，他当天与新加坡国家环境局官员通电话，讨论笨珍发现来自新加坡的建筑与拆除废料问题。新加坡方面告知，已决定暂停出口相关废料。

再纳菲特里说，新加坡国家环境局也告知，将立即停止向马国出口建筑废料，并进一步审查新加坡相关业者。

他透露，他也向新加坡国家环境局提交九家涉嫌从新加坡向马国运输建筑废料的马国公司名单，以获取更多信息并核实相关活动。

他感谢新加坡国家环境局迅速回应，认为这是确保不再有新加坡废料进入柔佛州的积极措施。“双方机构将保持沟通，并分享调查结果及后续行动的最新进展。”

他说：“此事涉及新马两国。我们非常感谢新加坡国家环境局迅速回应柔州居民的关切，并立即采取行动。”

他强调，任何运入至马国的外国废料，都必须遵守法律并事先获得相关执法机构批准。

疑似新加坡旧组屋拆除工程的大批建筑废料，过去两年遭多家马国公司非法运到笨珍多个甘榜倾倒。（取自嘉福尼脸书）

马国媒体早前报道，疑似新加坡旧组屋拆除工程的大批建筑废料，过去两年遭多家马国公司非法运到笨珍多个甘榜倾倒。

重型罗厘频繁进出，导致道路满是泥石，一些电单车骑士因此摔倒，甚至有民宅疑因强烈震动出现裂痕。

笨珍县政府近日接获当地居民投诉后介入调查，初步怀疑涉案者以罗厘运载和非法倾倒废料，并导致沿路甘榜房屋的外墙因罗厘行驶产生的震动而出现龟裂。

柔州负责房屋与地方政府事务的行政议员（州内阁部长）嘉福尼星期三（12日）到笨珍其中一个建筑废料倾倒地点巡视后说，据调查，笨珍县政府并未接获任何处理建筑废料的申请。

柔州政府已经组建马国环境局、笨珍县政府、警方和固体废料管理机构组成的专案小组彻查此事。调查人员已掌握足够证据，证明九家马国公司与非法倾倒废料有关，并准备采取进一步行动。

根据条例，涉案公司一旦被提控且罪名成立，可被罚款最高10万令吉（约3万1000新元），公司负责人也可能面临最长五年监禁。