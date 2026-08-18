马来西亚政府表明，当局对整合目前销售与服务税（SST，简称消费税）以及国阵政府时期的消费税（GST）持开放态度。但当局强调，政府不会只透过消费税向全面征税。

据《东方日报》报道，首相兼财政部长安华星期二（8月18日）出席2027年财政预算案交流会后告诉记者，政府仍将以销服税作为现行税收制度的基础，但不排除接下来可能纳入消费税的一些特点，以建立更为完善的税收制度。

安华说：“如果只谈消费税，我有些担忧。正如我反复强调的，这是广泛征税的税种，属于全民税收。如果要向全民征税，我并不赞成。”

安华在交流会致闭幕词时，也回应与会者要求政府重新落实消费税的提议。他说，消费税具有较高的征税效率，但在当前经济环境下，落实消费税可能进一步加重人民负担。

安华强调：“我们或许可以考虑将消费税的优点融入现有税制，即结合消费税与销服税。这方面的具体工作则交由财政部第二部长阿米尔韩沙和财政部秘书长佐汉负责。”

安华并未详述政府准备将消费税的哪些特点纳入销服税。

前首相纳吉在2015年4月1日实施税率6%的消费税，但遭当时在野的希盟猛烈抨击。国阵2018年5月大选落败下台后，时任首相马哈迪领导的希盟政府废除消费税，改而实行销售与服务税。

但这些年来，马国许多经济师和商界人士认为，只要税率设定得当及加快退税效率，消费税其实是更好的制度。