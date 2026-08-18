（马尼拉/河内综合讯）在半导体业蓬勃发展的推动下，越南和菲律宾经济发展格局实现了升级，迈入“中高收入”国家行列。分析认为，两国若想继续发展经济，下一个挑战是发展先进产业，并摆脱对廉价劳动力的依赖。

在世界银行今年7月发布的年度国家收入分类中，越南和菲律宾去年的人均国民总收入分别升至4970美元（约6350新元）和4850美元，超过今年4636美元的中高收入国家门槛，首次跻身这一行列。

《日经亚洲》星期二（8月18日）报道，随着全球人工智能（AI）投资的蓬勃发展，东南亚正迎来由半导体和其他电子产品出口增长所驱动的经济增长。

处于这一浪潮最前沿的是越南。韩国LG Innotek、三星电子和美国英特尔等业界巨头都计划在越南新建或扩建半导体工厂。越南政府也宣布，计划在2030年前培养5万名半导体专业人士，目标是在2027年前具备半导体设计、制造和测试能力。

泰国《民族报》预计，如果越南经济继续以过去10年的增速增长，他们的国民总收入将在2037年超过泰国，并在2040年左右跻身高收入国家之列。

在菲律宾，半导体及其他电子产品也占商品出口总值的一半以上。菲律宾政府也在推动国内以后端工艺为主导的产业全面改革，并在今年加入了美国推出的相关产业供应链安全的“硅和平”（Pax Silica）倡议。

要跻身高收入国家 须培育本土企业向高附加值产业转型

不过，《日经亚洲》报道也指出，如果要跻身高收入国家行列，亚细安国家须摆脱对廉价劳动力的依赖，并培育本土企业，推动向高附加值产业转型。

以泰国和印度尼西亚为例，两国虽早于越南和菲律宾成为中高收入国家，却因为工业化进程滞后，经济增长陷入停滞，双双跌入“中等收入陷阱”。

其中，泰国因为尖端产业的发展滞后，且人口老龄化速度快于邻国，已成为地区经济增速最慢的国家。作为亚细安最大经济体的印尼，经济增长也呈现放缓态势。

再看马来西亚，自1996年跻身中高收入国家以来，马国也长期饱受经济增长乏力困扰，但通过发展半导体业，积极推进先进晶片封装技术、建立国内设计与研发的基础设施，马国经济已重回增长轨道，目前正朝着2030年前成为高收入国家的目标迈进。