印度尼西亚托儿所涉嫌虐待儿童案引发广泛关注，印尼一家法院开庭审理此案。

路透社报道，日惹市“小阿雷莎”（Little Aresha）托儿所的11名照护人员星期二（8月18日）出庭受审，受害者家属也到场旁听，其中一些家长佩戴着写有“我们为孩子而战”的徽章。

检方在日惹法院一场通过网络直播的庭审中指控这些照护人员疏于照顾及虐待儿童。检方说，被告涉嫌没有为儿童提供适当食物、将一些儿童的头浸入浴缸，并以孩子行为不当为由，用绳子捆绑他们的双腿；他们也被指实施一系列其他行为，导致儿童出现情绪困扰及睡眠障碍。

检方指出，共有144名儿童受害。日惹警方说，他们已将32人列为嫌疑人。

在另一场庭审中，检方指控托儿所负责人迪雅（Diyah Kusumastuti）指示照护人员实施上述行为，并指她在2022年至2026年期间未取得执照便经营托儿所。

38岁的家长代表伊梅迪娅（Imedia Dwi Anjani）星期二说，一些孩子仍然害怕与陌生人接触，并且容易出现攻击行为。“我希望所有被指控的嫌疑人都能受到最严厉的惩罚。”

这家位于日惹市的托儿所于4月下旬遭警方突击搜查时，数十名两岁至六岁儿童的手脚被捆绑，部分儿童甚至被绑在门上。这起事件被曝光后，引发公众的强烈愤慨。

儿童权益倡导者称，这起案件是印尼近代史上最严重的虐童丑闻之一。

在印尼，虐待和忽视儿童罪最高可判处五年监禁和1亿印尼盾（约7400新元）罚款。