（雅加达综合讯）印度尼西亚政府正尝试扩大人工增雨作业规模，希望通过云播种增加降雨量，以缓解持续高温、多日无雨和林火肆虐造成的烟霾问题。

受强厄尔尼诺现象的影响，印尼今年的森林火灾很可能成为近年来最严重的林火之一。印尼林业部星期二（8月18日）公布的数据显示，今年1月至7月，全国共有20万2004公顷土地被烧毁。单是7月份，林火烧毁的土地面积就将近9万5000公顷，几乎相当于前六个月过火面积的两倍。

印尼政府希望通过人工增雨协助应对今年的野火季，数十架直升机和固定翼飞机正在印尼全国各地待命，以执行人工增雨作业。

数据显示，2021年至今年8月，印尼共进行了252次人工增雨作业，远高于此前10年的85次。

人工增雨是指通过向云中撒播碘化银、干冰和盐粉等降雨催化剂，提高云层形成降水的效率。

不过专家质疑，在野火最为严重的旱季进行人工增雨是否有效。印尼茂物农业大学水文气候学讲师桑蒂卡亚萨指出：“由于缺乏云层，人工增雨能取得的效果将非常有限。”

此外，人们也对人工增雨大量使用碘化银可能带来的危害以及相关成本提出质疑。

印尼气象、气候和地球物理局天气改良主任布迪承认，人工增雨是一种缓解措施，而非永久解决方案，但他坚称没有证据显示人工增雨会造成危害。

环保组织印尼环境论坛则指出，森林和泥炭地被大规模开发转作其他用途，加上一些小农户仍以焚烧方式清理土地，这才是林火频发的根源。

印尼环境部长朱慕已指示易受灾地区的当地政府加强预防性巡逻，并鼓励对非法焚烧行为实施法律制裁，包括罚款和刑事处罚。

山火无雨导致雅加达空气质量恶化

持续的山火和无雨天气已导致雅加达空气质量恶化，居民反映呼吸不适。

28岁的雅加达居民比拉说：“我在约两周前感冒了，一直没好，即使现在，我也很容易鼻塞……雅加达的天空用肉眼看也非常浑浊，可能因为好几周没下雨了。”

雅加达的绿地仅占城市总面积的5%，90%的土地被混凝土覆盖。印尼环境论坛认为，雅加达的环境失衡已成为长期存在且亟待解决的问题。

环境论坛活动协调员穆罕默德说：“这导致旱季易出现极端高温，因为照射到地面的阳光无法被树木充分遮挡。”

他指出，人工增雨不能作为唯一的解决方案，高温是由于更深层次的环境失衡造成的。

“我们需要的是城市结构的重组，这不能仅仅通过人工降雨等技术手段来解决。”