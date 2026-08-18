马来西亚今年以来长期受厄尔尼诺现象引发的炎热天气影响，导致北马玻璃市的知马打苏水坝以及吉打的慕达水坝水位降至缺水的危险水平。

据《东方日报》报道，国家水务委员会首席执行员阿末法依沙星期二（8月18日）在新山出席活动后告诉记者，除了北马上述两个水坝，全马目前水供的整体情况仍然受控。

他说：“若接下来仍没降雨，知马打苏水坝蓄水量只能应付未来约50天的供水需求。”

他指出，当局将在厄尔尼诺现象期间，密切监测全国各地水坝的水位。但他说，一些受影响地区的干旱天气预计不会持续太久，因为当局已进行多次人工降雨并取得积极成果。

阿末法依沙说，受西南季风转至东北季风过渡期的影响，北部地区预计将在9月和10月降雨。

他说：“希望北马到时能降雨。到时若没有降雨，我们将与水利灌溉局和玻璃市水务公司制定应对方案，包括从水池、灌溉水道等适当水源地抽水。”

至于柔佛州，他说，柔州过去一两周有少量降雨。“我们今年4月至7月共在柔州进行四轮人工降雨。这些行动大部分在北马及柔佛州进行。”

阿末法依沙说，所有人工降雨大致上都成功带来降雨，但能否进行人工降雨，仍取决于当时是否具备适合的云层等条件。

他解释：“只有出现适合的云层，才能进行人工降雨。这是因为每次以飞机进行人工降雨的成本，约需8万令吉至10万令吉（约2万5000新元至3万1000新元）。”

他说，人工降雨也可能出现偏差，例如雨水落在集水区以外的其他地区。不过，一些河流的拦河坝能在河水流入大海前蓄水。

他说，柔佛河下游设有拦河坝，可将水源蓄积起来，吉打慕达河也有类似系统。