（新山综合讯）马来西亚交通部说，新柔地铁车资的讨论已进入最后阶段，确切营运日期和车资等事项有待与新加坡共同敲定最终方案后，再由两国交通部一起宣布。

新柔地铁（RTS）预计明年初通车。马国交通部长陆兆福星期二（8月18日）巡视新柔地铁关卡综合大楼，并与媒体记者一同从武吉查卡站搭乘列车往返新加坡兀兰北站，实地体验两地的出入境通关与安检流程。

新加坡交通部星期二晚上答复《联合早报》询问时指出，负责运营新柔地铁系统的新马联营公司RTS Operations（简称RTSO）正就轨道系统展开测试与调试。新柔地铁系统的通车日期将取决于测试与调试工作的进展。

新加坡交通部透露，兀兰北站已经完工，陆路交通管理局目前正在办理领取临时入伙准证（TOP）。移民与关卡局也正在为启用连接新柔地铁系统的关卡、移民及检疫设施（简称CIQ）做准备工作，这方面的工作也在按计划进行。

陆兆福告诉记者，马国无法单方面宣布新柔地铁的营运启动日期与车资，这些都必须与新加坡当局讨论后敲定。他强调，双方的这些讨论非常积极且正面，一旦确定所有细节，他将与新加坡交通部长发布联合声明做出宣布。

马国媒体此前引述消息报道，新柔地铁的单程车资约为5新元至7新元。

至于新柔地铁投运后武吉查卡站周围的交通规划，陆兆福说，政府已拨款6000万令吉（约1900万新元），增建武吉查卡站与马来亚铁道公司（KTMB）列车站的连接步道，提升武吉查卡站与新山火车、巴士与德士等公交系统的衔接，缩短人们换乘的步行时间。

边境管制与保护机构（边管机构）总监苏海里在同个记者会上透露，边管机构将在武吉查卡站部署640名人员，其中400人将在今年10月到位，其余人员将在新柔地铁明年投运后补齐。

他透露，先遣人员在10月上岗后的首三个月会持续进行模拟演练，以熟悉如何处理每小时约1万人次的乘客量。“他们须熟悉系统与大楼的环境结构。我们也将测试列车服务的频率与稳定性，包括安检扫描机等相关机器与系统的稳定性。”

苏海里说，为应对停电或数码系统故障等紧急情况，边管机构有手动执行的后备方案，可确保边境管制得以持续。

马国捷运公司（MRT Corp）新柔地铁项目总监祖基菲里星期一（17日）晚间也安排马国媒体参观武吉查卡的新柔地铁关卡综合大楼，了解工程的最新进展。

新柔地铁新山武吉查卡站出境大厅共有100台自动通关闸门，以应付正式投运后规模庞大的人流。（星洲日报）

据祖基菲里介绍，旅客踏入新柔地铁关卡综合大楼后，首先会经过长约470公尺的步道，抵达购票大厅后，再上楼前往出境大厅。

出境大厅有100台自动通关闸门，旅客须经过严格的安全检查，包括行李和人身扫描，完成出境手续后再前往新加坡入境大厅办理入境手续，最后抵达月台候车。

新柔地铁全长四公里；通车后，从新加坡兀兰北地铁站到新山武吉查卡站的车程约五分钟。新柔地铁单向每小时可载约1万人次，预料可有效缓解新柔长堤长期拥堵的问题。