（马尼拉/三宝颜市综合讯）菲律宾一所私立中学发生校园枪击案，一名九年级学生持枪在教室扫射，并透过身上佩戴的摄像头，在社交媒体直播犯案过程。他在射杀一名学长后开枪自杀。事件中，另有九人受伤。这是菲律宾两个月内发生的第二起校园枪击案。

这起枪击案星期二（8月18日）早上发生在棉兰老岛三宝颜市雅典耀大学（Ateneo de Zamboanga University）的中学部。这是一所私立天主教学校。

当地警方发言人称，枪手是一名九年级的男生。他在四楼10年级受害人的教室开枪击中受害人后，上到五楼开枪自杀。目前警方仍在调查枪手的行凶动机等案件细节。

在菲律宾，初中是七到10年级，高中则是11和12年级。九年级的学生一般是14或15岁。

菲律宾内政部秘书长雷姆拉（Victor Remulla）证实，枪手在自己的社交媒体直播案发过程。目前枪手的脸书账户已被封禁。

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在视频中，枪手以类似第一视角射击游戏的角度拍摄，可以看到枪管在走廊移动，随后指向一个教室并开枪，多名身穿校服的学生尖叫着往外逃。

菲律宾总统小马可斯当天发声明说，已要求执法机构展开调查，并制定相关措施防止校园袭击事件再次发生。

他写道：“学校是我们托付孩子学习、成长并畅想未来生活的场所。它们也必须成为国家最安全的地方之一。”

今年6月，菲律宾中部塔克洛班市（Tacloban City）也曾发生校园枪击案，两名14和15岁的枪手向同学随机开枪，造成至少三名学生死亡，20人受伤。

这起事件发生后，包括这次发生惨案的雅典耀大学中学部在内的多所学校，都举行了枪击事件应对演练。

枪手父亲是海关局官员 已被免职调查

据菲律宾国家通讯社报道，海关局局长内波穆塞诺（Ariel Nepomuceno）证实，枪手的父亲是三宝颜港执法与安保服务局地区指挥官，目前已被免职。

内波穆塞诺说，尽管他与这起事件无关，且这对他的家庭来说是一场巨大的悲剧，但为了确保能够展开公正的调查，必须立刻免除他的职务。

海关局正在核实枪手用的是不是他父亲的配枪，以及员工是否在枪支管理上存在过失。内波穆塞诺也下令，彻查海关局所有的配枪状态和发放流程，确保全部枪支有据可查。

有外电引述官员的话报道， 点40口径手枪是海关局配发给枪手父亲的，另一把步枪也是他父亲合法持有的枪。