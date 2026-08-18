马来西亚通讯部长法米指出，马国通讯及多媒体委员会在今年首八个月要求各社媒下架逾47万个有害内容中，多达64%涉及网络赌博，其中脸书更以78%的涉赌内容“稳居榜首”。

《星洲日报》报道，法米星期二（8月18日）在通讯及多媒体委员会和移民局签署加强跨境执法的谅解备忘录仪式上，对社媒平台把关不严的现象表达强烈不满。

数据显示，当局在今年1月至8月17日，要求社媒服务供应商下架47万零593个有害内容，最终获同意下架的内容有43万6661个（93%）。

被要求下架的内容中，高达64%与网络赌博有关，其中78%的内容出现在脸书，接着是影音平台“YouTube”（18%）及“TikTok”（4%）。

至于网络诈骗内容方面，脸书同样以53%的比例“高居榜首”，紧随其后的是TikTok（39%）与Threads（5%）。

他批评，脸书不仅是马国问题最严重、假账号最多的社媒，他更语带讽刺地建议政府应每年设立一个专属奖项，用以“表扬”对马国民众犯下最多罪行的平台。

法米强调，所有社媒平台服务供应商必须主动出击，积极侦测、屏蔽和下架明显违反社媒平台社区守则的有害内容。

他指出，现代网络犯罪早已跨越实体边境，通讯网络与数码平台沦为网络诈骗、人口贩卖及伪造身份等跨国犯罪的干案利器。

他透露，去年全年因网络诈骗蒙受的损失高达29亿令吉，而今年仅上半年已达9亿5800万令吉，对国家经济及民众财产构成严重威胁。